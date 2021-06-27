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Пуск ракеты-носителя «Союз-21б» с космодрома Плесецк сняли на видео

Юрий Столбов
25 минут назад
Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космическим аппаратом с космодрома Плесецк. Старт и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.
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