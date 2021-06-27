Лекарства нет: В Индии обнаружили опаснейший вирус

Ученые из Национального института вирусологии Индии
выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, пишет
"Индийский журнал исследований и разработок в области общественного здравоохранения".
Данный вирус обычно находят у летучих лисиц и мышей. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) относит его к одному из самых опасных в мире. Как правило Нипах передается людям через фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.
На сегодняшний день лекарства от вируса нет, и уровень летальности достигает от 40 до 75%.
Вспышки заболевания этим вирусом происходили в Индии четыре раза: в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах. С марта 2020 года ученые исследовали образцы 80 мышей двух видов и обнаружили у них антитела к Нипах.
В материале отмечается, что в Индии места скопления летучих мышей очень распространены в густонаселенных районах.
Исследователи заявили, что продолжат изучать сложившуюся ситуацию, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов.
В мае российские ученые обнаружили у летучих мышей в пещерах между Сочи и Адлером опасные виды коронавируса «Хоста-1» и «Хоста-2». Эти летучие мыши – подковоносы – помимо пещер часто селятся на чердаках и в подвалах жилых зданий.