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В Индии обнаружен опаснейший вирус

Ювелина Бернст
15 минут назад
Ученые из Национального института вирусологии Индии выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, пишет "Индийский журнал исследований и разработок в области общественного здравоохранения".
Лекарства нет: В Индии обнаружили опаснейший вирус
Фото: ТАССТАСС
Данный вирус обычно находят у летучих лисиц и мышей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит его к одному из самых опасных в мире. Как правило Нипах передается людям через фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.
На сегодняшний день лекарства от вируса нет, и уровень летальности достигает от 40 до 75%.
Вспышки заболевания этим вирусом происходили в Индии четыре раза: в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах. С марта 2020 года ученые исследовали образцы 80 мышей двух видов и обнаружили у них антитела к Нипах.
В материале отмечается, что в Индии места скопления летучих мышей очень распространены в густонаселенных районах.
Исследователи заявили, что продолжат изучать сложившуюся ситуацию, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов.
В мае российские ученые обнаружили у летучих мышей в пещерах между Сочи и Адлером опасные виды коронавируса «Хоста-1» и «Хоста-2». Эти летучие мыши – подковоносы – помимо пещер часто селятся на чердаках и в подвалах жилых зданий.
Наука и техника,ВОЗ,Индия,
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