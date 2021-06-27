Лекарства нет: В Индии обнаружили опаснейший вирус

Ученые из Национального института вирусологии Индии выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра, пишет "Индийский журнал исследований и разработок в области общественного здравоохранения".

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Данный вирус обычно находят у летучих лисиц и мышей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит его к одному из самых опасных в мире. Как правило Нипах передается людям через фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.

На сегодняшний день лекарства от вируса нет, и уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Вспышки заболевания этим вирусом происходили в Индии четыре раза: в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, а также в штате Керала в 2018 и 2019 годах. С марта 2020 года ученые исследовали образцы 80 мышей двух видов и обнаружили у них антитела к Нипах.

В материале отмечается, что в Индии места скопления летучих мышей очень распространены в густонаселенных районах.

Исследователи заявили, что продолжат изучать сложившуюся ситуацию, поскольку из текущего обзора нельзя сделать никаких выводов.