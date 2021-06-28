Вирусолог назвала возможную причину появления коронавируса

Вирусолог Даниэль Андерсон (Danielle Anderson), которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, назвала возможную причину появления коронавируса в интервью Bloomberg

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Специалист считает происхождение коронавируса природным. При этом она отметила, что не стала бы исключать теорию, по которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане. «Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов», — отметила она.

Андерсон рассказала, что коронавирус SARS-CoV-1, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны. При этом она заявила, что не считает необычным тот факт, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден.

Также она допустила, что лабораторные работы по усилению вируса могли происходить, однако вероятность этого мала. Вирусолог подчеркнула, что такие работы требуют разрешения на многих уровнях, а стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования.