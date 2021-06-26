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Илон Маск поделился мемом про вторжение Наполеона в Россию

ТК «Звезда»
52 минуты назад
Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в социальной сети Twitter мемом, описывающим неудачную попытку исторической фигуры, императора Франции Наполеона Бонапарта вторгнуться в Россию.
Илон Маск пошутил о захвате России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
На изображении высмеивается роль в сражениях наполеоновской армии против Российской Империи фактора времени года и российских погодных условий.
«Время решает все», - подметил Маск в комментарии к мему.
Ранее Илон Маск отозвался о советском ракетном двигателе РД-180 как о лучшей конструкции в мире. Закупленные соединенными Штатами, они выдержали уже 92 пуска с американских космодромов.
Наука и техника,Наука,Илон Маск,SpaceX,Россия,
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