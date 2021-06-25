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В кишечнике человека нашли неизвестные науке вирусы

Ferra.ru
1 час назад
Учёные обнаружили десятки тысяч вирусов в кишечнике человека, которые до сих пор не были известны науке.
Неизвестные вирусы в кишечнике: Ученые сделали открытие
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Об исследовании рассказывает Naked Science. Авторы работы изучили 11 810 кишечных вирусных геномов, взятых у жителей 24 стран. Всего учёные обнаружили 54 118 видов вирусов, обитающих в кишечнике человека. 92% были неизвестными.
Одни вирусы были распространены среди жителей одной территории, другие — среди жителей другой. Например, вирус crAssphage когда-то был широко распространён в Азии, но почти не встречался в Европе и Северной Америке.
Также учёные рассказали, что треть распространённых белков, которые кодируются вирусами, имеет неизвестные функции. У этой научной работы однако есть положительные результаты. Она может помочь развитию метода, при котором вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.
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