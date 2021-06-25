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Новый «лямбда»-штамм коронавируса нашли в Бразилии

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Новый «лямбда»-штамм коронавируса нашли в Бразилии
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Медики нашли новый опасный вариант коронавируса на юге Бразилии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование бразильских ученых под руководством Присцилы Уинк, научного сотрудника Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри.
Его назвали «лямбда»-штаммом SARS-CoV-2, который распространяется по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020-го. В документе указано, что группа медиков впервые обнаружила его следы в Бразилии: предположительно, вирус проник туда из Аргентины.
По словам исследователей, распространение нового штамма SARS-CoV-2 может обострить эпидемиологическую обстановку в Бразилии. На это указывают и данные заболеваемости в Перу: до проникновения индийского штамма большая часть населения была заражена именно «лямбда»-штаммом.
В конце июня в Бразилии зафиксировали 19 разновидностей коронавируса. Тогда отмечалось, что в большинстве случаев — 89,9 процента — преобладает амазонский штамм коронавируса P.1. На втором месте находится британский штамм B.1.1.7, на долю которого приходится 4,2 процента.
Наука и техника,ИТАР-ТАСС,Бразилия,
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