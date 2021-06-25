Новый «лямбда»-штамм коронавируса нашли в Бразилии

Медики нашли новый опасный вариант коронавируса на юге Бразилии . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование бразильских ученых под руководством Присцилы Уинк, научного сотрудника Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Порту-Алегри.

Его назвали «лямбда»-штаммом SARS-CoV-2, который распространяется по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020-го. В документе указано, что группа медиков впервые обнаружила его следы в Бразилии: предположительно, вирус проник туда из Аргентины.

По словам исследователей, распространение нового штамма SARS-CoV-2 может обострить эпидемиологическую обстановку в Бразилии. На это указывают и данные заболеваемости в Перу: до проникновения индийского штамма большая часть населения была заражена именно «лямбда»-штаммом.