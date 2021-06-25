Apple выпустит новую модель iPhone в 2022 году

Также Мин-Чи Ко полагает, что запланированные на 2022 год смартфоны бренда получат подэкранный дактилоскопический сенсор Touch ID, разрешение камер увеличится до 48 мегапикселей. Актуальные iPhone имеют основную камеру, состоящую из объективов разрешением 12 мегапикселей.

В первой половине 2022 года Apple представит iPhone SE. Компромиссный аппарат станет самым доступным в линейке, он будет иметь 4,7-дюймовый дисплей, новый процессор и поддержку 5G. Дизайн устройства по сравнению с актуальным SE не получит радикальных изменений.