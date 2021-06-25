Apple выпустит новую модель iPhone в 2022 году

В записке для инвесторов известный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) раскрыл планы американской компании на будущий год. Аналитик сообщает, что в 2022 году Apple
представит четыре смартфона — два 6,1-дюймовых и два 6,7-дюймовых. Появится новая модель iPhone 14 Max на замену аппаратов серии iPhone mini, которые не вызвали
большого интереса покупателей. При этом осенью 2021 года корпорация, видимо, представит iPhone 13 mini. Стоимость нового 6,7-дюймового 14 Max составит 900 долларов или около 66 тысяч рублей.