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В Instagram появилась возможность публиковать фото с компьютера

Газета.Ru
38 минут назад
Некоторые пользователи социальной сети Instagram смогли опубликовать фото или видео с десктопной версии приложения. Об этом сообщает газета «Известия».
Instagram разрешит публиковать фото с компьютера
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что новая функция появилась у части пользователей в тестовом режиме. Так, для загрузки фотографии или видео с компьютера следует нажать на значок «+», который располагается в правом верхнем углу. После чего пользователь сможет изменить размер изображения, а также наложить нужные фильтры.
Данная функция ранее была доступна только в мобильных приложениях.
Накануне сообщалось, что у некоторых российских пользователей социальной сети появилась возможность добавлять к своим stories музыку. Для этого необходимо снять видео или фото или выбрать нужный файл из галереи, а затем воспользоваться специальным стикером «музыка».
26 мая руководство Instagram начало масштабный запуск функции, позволяющей скрывать отметки «нравится» под постами в ленте.
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