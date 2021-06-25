Instagram разрешит публиковать фото с компьютера

Некоторые пользователи социальной сети Instagram смогли опубликовать фото или видео с десктопной версии приложения. Об этом сообщает газета «Известия».
Отмечается, что новая функция появилась у части пользователей в тестовом режиме. Так, для загрузки фотографии или видео с компьютера следует нажать на значок «+», который располагается в правом верхнем углу. После чего пользователь сможет изменить размер изображения, а также наложить нужные фильтры.
Данная функция ранее была доступна только в мобильных приложениях.
Накануне сообщалось, что у некоторых российских пользователей социальной сети появилась возможность добавлять к своим stories музыку. Для этого необходимо снять видео или фото или выбрать нужный файл из галереи, а затем воспользоваться специальным стикером «музыка».
26 мая руководство Instagram начало масштабный запуск функции, позволяющей скрывать отметки «нравится» под постами в ленте.