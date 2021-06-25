Instagram разрешит публиковать фото с компьютера

Некоторые пользователи социальной сети Instagram смогли опубликовать фото или видео с десктопной версии приложения. Об этом сообщает газета «Известия».

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Отмечается, что новая функция появилась у части пользователей в тестовом режиме. Так, для загрузки фотографии или видео с компьютера следует нажать на значок «+», который располагается в правом верхнем углу. После чего пользователь сможет изменить размер изображения, а также наложить нужные фильтры.

Данная функция ранее была доступна только в мобильных приложениях.

Накануне сообщалось, что у некоторых российских пользователей социальной сети появилась возможность добавлять к своим stories музыку. Для этого необходимо снять видео или фото или выбрать нужный файл из галереи, а затем воспользоваться специальным стикером «музыка».