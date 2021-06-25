Когда второй укол вакцины не имеет смысла

Россиянам объяснили, что ставить второй укол вакцины от коронавируса спустя 1–1,5 месяца — бессмысленно: в таком случае нужно начинать процедуру сначала. Как рассказал ТАСС руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов, через 5–6 недель может потребоваться третья или даже четвёртая вакцинация.

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Он отметил, что увеличенный интервал, особенно «если он увеличен не по назначению врача, а по собственному желанию», это просто трата времени и препарата впустую. Но если так всё же произошло, то учёный призывает не бояться, что при повторной вакцинации по иммунной системе будет нанесён удар.

Скорее это повод беспокоиться по тому поводу, что вы просто напрасно будете прививаться. Это будет, скорее всего, бессмысленная процедура, и тогда придётся прививаться третий, а может быть даже и четвёртый раз, — сказал Семёнов.

Он объяснил, что интервал в 14–21 день выбран неслучайно. За это время иммунитет приходит в состояние повышенной боевой готовности, а вторая доза препарата «запоминает образ врага, с которым нужно бороться».