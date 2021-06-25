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Шоколад по утрам оказался полезен для женщин

Мир24
1 час назад
Группа ученых пришла к выводу, что небольшие порции шоколада по утрам положительно сказываются на здоровье женщин в постменопаузе. Он помогает сбрасывать вес и способствует снижению уровня сахара в крови, сообщается на портале The FASEB Journal.
Шоколад по утрам оказался полезен для женщин
Фото: «Мир 24» / Елена Андреева«Мир 24» / Елена Андреева
Для изучения этого вопроса ученые из Гарвардской медицинской школы и испанского Университета Мурсии провели двухнедельный эксперимент, в котором приняли участие 19 женщин в постменопаузе. Их разделили на три группы, первая питалась в обычном режиме, вторая съедала 100 граммов молочного шоколада в течение часа после ночного сна, а третья ела лакомство за час до отхода ко сну. Две группы женщин, которые ради эксперимента ели шоколадки, снижали количество потребляемых в день калорий.
Специалисты выяснили, что благодаря умеренному потреблению шоколада на завтрак вес участниц эксперимента не увеличился, более того, они похудели в талии, при этом улучшились контроль аппетита, состав микробиоты кишечника, снизился уровень глюкозы в крови в течение дня.
У тех, кто ел молочное лакомство по вечерам, на следующий день повысилась физическая активность на 6,9%, снизился аппетит и сократилась тяга к сладкому.
Напомним, в 2019 году были опубликованы мнения ученых из разных стран, которые уверены в пользе шоколада: этот продукт улучшает кожу, настроение, работу мозга А летом 2020 года московский диетолог посоветовала ежедневно съедать четверть плитки горького шоколада.
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