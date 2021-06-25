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Ученые назвали вакцину от коронавируса, которая подходит детям

Ura.Ru
9 минут назад
Вакцина от коронавируса «КовиВак» рассчитана на все категории россиян, включая детей. Об этом заявил » директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Названа вакцина от коронавируса, которая подходит детям
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU
«Я абсолютно уверен в том, что вакцина в том варианте, в котором она есть сейчас, годится и для детей. Но нужно провести испытания. Таков регламент», — цитирует ученого «Парламентская газета».
Он отметил, что по итогам двух фаз испытаний вакцины побочных эффектов не обнаружили. По мнению Ишмухаметова, вакцина получилась «довольно легкая».
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил о необходимости прививать детей от COVID. По его словам, появляются новые штаммы, которые обладают более высокой заразностью, поэтому дети подвержены опасности. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в начале июля начнутся клинические испытания препарата «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Всего в исследовании примут участи 350 человек. Сейчас проводится набор добровольцев, передает RT.
Наука и техника,Алексей Аграновский,Анастасия Ракова,РАН,МГУ,Парламентская газета,
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