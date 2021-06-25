Названа вакцина от коронавируса, которая подходит детям

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский
заявил о необходимости прививать детей
от COVID. По его словам, появляются новые штаммы, которые обладают более высокой заразностью, поэтому дети подвержены опасности. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
сообщила, что в столице в начале июля начнутся клинические испытания препарата «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Всего в исследовании примут участи 350 человек. Сейчас проводится набор добровольцев, передает RT
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