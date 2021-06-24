Динозавры оказались родом из Арктики

Американские ученые опровергли бытующее мнение, что динозавры, останки которых находят в арктических широтах, для размножения мигрировали в южные районы. Обнаруженные останки показывают, что почти все виды динозавров, от небольших, похожих на птиц, до гигантских тираннозавров, жили в северных широтах круглогодично, там же размножались, пришли к выводу авторы статьи, опубликованной в журнале Current Biology.
В течение десяти лет ученые собирали кости разных видов динозавров в Формации Принс-Крик на севере Аляски. Среди последних находок – крошечные кости и зубы новорожденных динозавров семи разных видов, которые едва вылупились из яиц. По словам ученых, им удалось найти ответы на многие вопросы, и главное – предположить, что для выживания в столь суровом климате в условиях полярной ночи динозавры могли обладать теплокровностью.