Динозавры оказались родом из Арктики

Американские ученые опровергли бытующее мнение, что динозавры, останки которых находят в арктических широтах, для размножения мигрировали в южные районы. Обнаруженные останки показывают, что почти все виды динозавров, от небольших, похожих на птиц, до гигантских тираннозавров, жили в северных широтах круглогодично, там же размножались, пришли к выводу авторы статьи, опубликованной в журнале Current Biology.