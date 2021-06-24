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Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Национальная Служба Новостейиещё 7
1 час назад
Компания Microsoft в ходе онлайн-трансляции представила новую версию операционной системы Windows 11 с повышенной производительностью и многозадачностью.
Сместили "Пуск": Microsoft представила Windows 11
Фото: ReutersReuters
Разработчики обновили дизайн интерфейса. Так, изменилось меню «Пуск»: его переместили в центр панели задач. Также в центре экрана расположили иконки приложений, а значки встроенных в ОС приложений и сервисов изменили внешний вид.
Кроме того, окна программ в Windows 11 отличаются закругленными углами и расположением в отдалении от панели задач. Окна приложений теперь можно собрать и упорядочить с помощью быстрых команд.
Также в новую операционную систему добавили виджеты для рабочего стола с уведомлениями и быстрым доступом к различным сервисам. Кроме того, в Windows 11 появилась расширенная поддержка двух и более мониторов.
Наука и техника,Microsoft,
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