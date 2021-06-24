В Telegram появится возможность проводить стримы

Ещё в начале года Павел Дуров
объявил о скором появлении аналога YouTube внутри Telegram. Сейчас же стало известно, что новые возможности могут быть чуть шире, чем предполагалось.
Так, в свежей бета-версии macOS-клиента Telegram 7.8 были обнаружены заметные расширения возможностей видеочатов. Именно они, судя по всему, станут ключевой особенностью будущего релиза, пишет
Код Дурова.
Совсем скоро пользователи смогут не только транслировать изображение с веб-камеры или демонстрации экрана, но также и через OBS.
Из этого следует, что в Telegram может появиться собственная платформа для проведения стримов, аналогичных тем, что уже распространены на YouTube и Twitch.
Отметим, также, что свежая бета-версия Telegram для macOS сделал доступной видеочаты для всех пользователей. Раньше возможность воспользоваться ими была лишь у разработчиков и участников тестирования.