В Telegram появится возможность проводить стримы

Ещё в начале года Павел Дуров объявил о скором появлении аналога YouTube внутри Telegram. Сейчас же стало известно, что новые возможности могут быть чуть шире, чем предполагалось.

Так, в свежей бета-версии macOS-клиента Telegram 7.8 были обнаружены заметные расширения возможностей видеочатов. Именно они, судя по всему, станут ключевой особенностью будущего релиза, пишет Код Дурова.

Совсем скоро пользователи смогут не только транслировать изображение с веб-камеры или демонстрации экрана, но также и через OBS.

Из этого следует, что в Telegram может появиться собственная платформа для проведения стримов, аналогичных тем, что уже распространены на YouTube и Twitch.