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В Telegram появится возможность проводить стримы

Ferra.ru
42 минуты назад
Ещё в начале года Павел Дуров объявил о скором появлении аналога YouTube внутри Telegram. Сейчас же стало известно, что новые возможности могут быть чуть шире, чем предполагалось.
В Telegram появится возможность проводить стримы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так, в свежей бета-версии macOS-клиента Telegram 7.8 были обнаружены заметные расширения возможностей видеочатов. Именно они, судя по всему, станут ключевой особенностью будущего релиза, пишет Код Дурова.
Совсем скоро пользователи смогут не только транслировать изображение с веб-камеры или демонстрации экрана, но также и через OBS.
Из этого следует, что в Telegram может появиться собственная платформа для проведения стримов, аналогичных тем, что уже распространены на YouTube и Twitch.
Отметим, также, что свежая бета-версия Telegram для macOS сделал доступной видеочаты для всех пользователей. Раньше возможность воспользоваться ими была лишь у разработчиков и участников тестирования.
Наука и техника,Павел Дуров,
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