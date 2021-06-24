Опасный китайский вирус атаковал компьютеры россиян

Специалисты в области кибербезопасности заявили, что в 2021 году количество зараженных опасным китайским ботнетом DirtyMoe компьютеров увеличилось в десять раз. По данным специалистов, больше половины атак вируса приходилось на устройства россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Avast, разработчика программ в области информационной безопасности.

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Эксперты отметили, что за первое полугодие активность DirtyMoe выросла примерно с 10 до 100 тысяч зараженных компьютеров. При этом на устройства из России приходится примерно 65 тысяч кибератак.

Сотрудники Avast считают, что рост числа зараженных компьютеров связан с появлением у ботнета возможности сканирования сети в автоматическом режиме. Кроме того, вредонос научился выполнять атаки методом перебора паролей на удаленных компьютерах с Windows.

«Мы не думаем, что хакеры нацелены только на российские системы: авторы вредоносных программ сканируют весь интернет и пытаются использовать все уязвимые места», — заявил исследователь угроз Avast Мартин Хлумецки.

Он уверен, что большое количество зараженных компьютеров обусловлено устаревшим оборудованием, которое работает на неактуальных версиях Windows без официальной поддержки от Microsoft