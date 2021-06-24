Ученый предупредил о неизбежной катастрофе в Арктике

Катастрофа из-за глобального потепления в Арктике неизбежна, предупредил ученый Маркус Рекс (Markus Rex), который участвовал в экспедиции вдоль ледников Северного полюса. Об этом сообщает телеканал France 24.
В результате исследований выяснилось, что, по сравнению с данными, полученными в экспедиции конца XIX века, толщина льда уменьшилась вдвое, а температура поднялась на 10 градусов. Исследователи отметили, что исчезновение летнего арктического льда в прошлом году происходило рекордными темпами.