Ученый предупредил о неизбежной катастрофе в Арктике

Катастрофа из-за глобального потепления в Арктике неизбежна, предупредил ученый Маркус Рекс (Markus Rex), который участвовал в экспедиции вдоль ледников Северного полюса. Об этом сообщает телеканал France 24.

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«Исчезновение летнего морского льда в Арктике — одна из первых наземных мин на этом минном поле, один из переломных моментов, который мы начинаем, когда слишком далеко заходим в потепление», — рассказал Рекс.

В результате исследований выяснилось, что, по сравнению с данными, полученными в экспедиции конца XIX века, толщина льда уменьшилась вдвое, а температура поднялась на 10 градусов. Исследователи отметили, что исчезновение летнего арктического льда в прошлом году происходило рекордными темпами.

В экспедиции к Северному полюсу приняли участие 300 ученых из 20 стран. Она длилась 389 дней. После исследования ученые привезли в Германию 150 терабайт данных и более тысячи образцов льда.