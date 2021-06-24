Перечислены звезды "с видом" на Землю

Совместная команда астрономов из Корнеллского университета и Американского музея естественной истории впервые составила каталог звездных систем, из которых "инопланетные астрономы" были бы способны следить за Землей, просто наблюдая, как наша планета при вращении по орбите перекрывает свет Солнца.

Фото: OpenSpace/American Museum of Natural History OpenSpace/American Museum of Natural History

Исследование опубликовано в журнале Nature, а краткий отчет о нем можно найти на сайте Корнеллского университета. Астрономы исходили из практики собственных наблюдений. Как известно, многие экзопланеты в последние годы удалось открыть благодаря транзитному свечению.

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Планеты, обращаясь вокруг своих звезд, с определенной периодичностью перекрывают от наблюдателя с Земли или от космического телескопа свет этих звезд. Это позволяет не только обнаружить объекты, но и расчетным путем получить данные об их основных характеристиках.

В новом исследовании ученые решили выяснить, из каких звездных систем благодаря подобной технологии можно было бы наблюдать за Землей. Для этого они определили круг из 2034 близлежащих звездных систем - в пределах небольшого космического расстояния в 326 световых лет, - с которых теоретически видна Земля.

Подсчитано, что 117 из упомянутых 2034 звездных систем, прошедших через транзитную зону Земли за исследованный период в 10 тысяч лет, находятся сравнительно недалеко - в пределах 100 световых лет от Солнца. Причем 75 объектов находились в транзитной зоне Земли с момента появления коммерческих радиостанций, что произошло около века назад.

По мнению авторов работы, если бы на планетах вокруг отобранных для исследования звезд существовала разумная жизнь, то "инопланетные" астрономы из 1715 звездных систем могли бы обнаружить Землю еще в момент расцвета человеческой цивилизации, то есть в период от 10 000 до 5000 лет назад. В последующие 5000 лет к наблюдениям могли бы присоединиться астрономы еще из 319 звездных систем.

Как говорят ученые, обитатели экзопланет, вращающихся вокруг этих близлежащих звезд, если бы они существовали, заняли бы "место в первом ряду", чтобы выяснить, имеется ли жизнь на Земле.

"С точки зрения экзопланет, инопланетяне - это мы, - говорит соавтор исследования Лиза Калтенеггер, профессор астрономии. - Мы хотели узнать, какие звезды имеют правильную точку обзора, чтобы можно было увидеть Землю, поскольку она периодически перекрывает свечение Солнца. Поскольку звезды движутся в нашем динамическом космосе, эта точка обзора как приобретается, так и теряется".

Добавим, что для составления своего каталога исследователи использовали обзор звезд, составленный при помощи аппарата Gaia, запущенного Европейским космическим агентством . Эти данные помогли определить, какие звезды входят в транзитную зону Земли и выходят из нее и на какой срок.

"Данные Gaia предоставили нам точную карту нашей галактики Млечный Путь, - говорит астрофизик Джеки Фаэрти. - Это позволило нам заглянуть как в прошлое, так и в будущее, чтобы определить, где и когда звезды были расположены и куда они теперь движутся".