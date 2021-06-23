Lego начнут делать из мусора

Производитель легендарных игрушек в ближайшие пару лет планирует перенастроить выпуск наборов цветных кирпичиков Lego на сырье из бутылок, стаканчиков из-под кофе и прочего пластикового мусора. Отходы на переработку сначала будут привозить из США. Инициатива Lego позволит удовлетворить просьбы покупателей конструктора снизить выбросы с заводов компании, а также добиться, чтобы каждая деталь из переработанного пластика была безопасной для природы и основной целевой аудитории — детей. Мусор со дна океанов на эти цели не подойдет, так как он достаточно быстро приходит в негодность после повторного использования, считают представители компании.