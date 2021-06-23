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Российские ученые обнаружили у Мертвого моря метеоритный минерал

Русская Планета
1 час назад
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с исследователями из Германии, США и Италии обнаружили земной аллабогданит (Fe,Ni)2P — минерал, до сих пор известный только в космическом веществе метеоритов.
Российские ученые обнаружили у Мертвого моря метеоритный минерал
Фото: Wallhere.comWallhere.com
Находка была сделана в окрестностях Мертвого моря, в исторической области Южный Левант на Ближнем Востоке.
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Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале American Mineralogist.
Впервые об аллабогданите стало известно в начале 2000-х годов, когда его нашли в железном метеорите Онелло в золотоносных аллювиальных отложениях реки Большой Долгучан (Восточная Якутия). Минерал был назван в честь кристаллографа Аллы Богдановой. Недавняя находка ученых СПбГУ — первое подтверждение существования аллабогданита на Земле. По химическому составу он относится к фосфидам — минералам, содержащим фосфор в отрицательной степени окисления. Интересно, что открытие произошло случайно — во время систематического изучения фосфидов из района Мертвого моря.
«Наши исследования включали эксперименты по изучению фазовых переходов земного аллабогданита при высоких давлениях и температурах на синхротроне DESY в Германии, — рассказал первый автор статьи, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Сергей Бритвин. — Они показали, что земной аллабогданит мог образоваться при давлении, превышающем 25 гигапаскалей — это 250 000 атмосфер. Такое высокое давление на Земле достигается при катастрофических столкновениях с крупными метеоритами, а также в условиях мантии Земли — на глубине более 500 километров. Однако открытие земного аллабогданита связано с поверхностными породами бассейна Мертвого моря в Израиле, в районе, где недавно были открыты природные циклофосфаты».
Профессор Сергей Бритвин добавил, что открытие аллабогданита в исторической области Южный Левант на Ближнем Востоке вызывает множество вопросов, связанных с условиями формирования горных пород в этом регионе.
Несмотря на то, что «космический» аллабогданит был обнаружен почти 20 лет назад, только в 2008 году удалось показать, что он относится к индикаторам высокого давления. Результаты исследований показывают, что земной аллабогданит — это метастабильная фаза высокого давления. Он образовался в результате превращения из другого минерала — баррингерита — и сохранился при обычных условиях в результате закалки — мгновенного сброса температуры и давления.
«Такой путь исключает возможность образования аллабогданита как промежуточной фазы при атмосферном давлении. Это, в свою очередь, вызывает ряд фундаментальных вопросов, касающихся происхождения пород Пестрой зоны (формации Хатрурим) в бассейне Мертвого моря. До сих пор в регионе Южного Леванта не находили свидетельств метеоритных катастроф или выходов горных пород из мантии Земли. Однако такие свидетельства могли быть стерты с поверхности Земли в результате более поздних процессов геологической эрозии. Открытие аллабогданита обосновывает необходимость дальнейших исследований в этом направлении», — уточнил профессор Сергей Бритвин.
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