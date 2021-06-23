Российские ученые обнаружили у Мертвого моря метеоритный минерал

«Наши исследования включали эксперименты по изучению фазовых переходов земного аллабогданита при высоких давлениях и температурах на синхротроне DESY в Германии, — рассказал первый автор статьи, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Сергей Бритвин
. — Они показали, что земной аллабогданит мог образоваться при давлении, превышающем 25 гигапаскалей — это 250 000 атмосфер. Такое высокое давление на Земле достигается при катастрофических столкновениях с крупными метеоритами, а также в условиях мантии Земли — на глубине более 500 километров. Однако открытие земного аллабогданита связано с поверхностными породами бассейна Мертвого моря в Израиле, в районе, где недавно были открыты природные циклофосфаты
».