Российские ученые обнаружили у Мертвого моря метеоритный минерал

Несмотря на то, что «космический» аллабогданит был обнаружен почти 20 лет назад, только в 2008 году удалось показать, что он относится к индикаторам высокого давления. Результаты исследований показывают, что земной аллабогданит — это метастабильная фаза высокого давления. Он образовался в результате превращения из другого минерала — баррингерита — и сохранился при обычных условиях в результате закалки — мгновенного сброса температуры и давления.