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Ученые объяснили способность деревьев расти по ночам

Мир24иещё 1
44 минуты назад
Швейцарские ученые нашли ответ на вопрос почему деревья растут даже по ночам, в отсутствии солнечного света. Работа исследователей опубликована в журнале New Phytologist.
Ученые объяснили способность деревьев расти по ночам
Фото: «Мир24» / Елена Андреева«Мир24» / Елена Андреева
Команда учёных под руководством Романа Цвайфеля из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта объяснила, почему деревья растут по ночам. Они установили, что рост вызван оптимальными параметрами влажности воздуха.
В течение восьми лет команда исследователей наблюдала за 170 деревьями семи распространенных видов, которые произрастали в 50 различных местностях на территории Швейцарии.
В итоге ученые при помощи системы сбора статистики TreeNet получмлм массив в 57 миллионов единиц данных. В результате их изучения удалось выяснить, что на рост деревьев влияет влажность воздуха. При этом не важно влажная почва или сухая.
Ранее эксперты рассказали, как избавить приусадебный участок от муравьев. Эти насекомые приносят вред растениям и деревьям и успешно сопротивляются попыткам их вытравить.
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