Ученые объяснили способность деревьев расти по ночам

Швейцарские ученые нашли ответ на вопрос почему деревья растут даже по ночам, в отсутствии солнечного света. Работа исследователей опубликована в журнале New Phytologist.

Фото: «Мир24» / Елена Андреева «Мир24» / Елена Андреева

Команда учёных под руководством Романа Цвайфеля из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта объяснила, почему деревья растут по ночам. Они установили, что рост вызван оптимальными параметрами влажности воздуха.

В течение восьми лет команда исследователей наблюдала за 170 деревьями семи распространенных видов, которые произрастали в 50 различных местностях на территории Швейцарии.

В итоге ученые при помощи системы сбора статистики TreeNet получмлм массив в 57 миллионов единиц данных. В результате их изучения удалось выяснить, что на рост деревьев влияет влажность воздуха. При этом не важно влажная почва или сухая.