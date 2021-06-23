Twitter начал тестирование новых функций

Сервис микроблогов Twitter объявил о тестовом запуске новых функций – таких, как сервис платной подписки Super Follows и Ticketed Spaces, который дает доступ в аудиокомнаты (spaces) после покупки билета.

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"Начиная с сегодняшнего дня вы можете подать заявку и стать первым, кто будет использовать Super Follows и Ticketed Spaces со своей аудиторией", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что пользователи могут сами устанавливать как стоимость "входного билета" в аудиокомнаты, которая может варьироваться от 1 до 999 долларов, так и количество участников, "приглашая 100 человек или всего лишь пять".

Что касается сервиса Super Follows, то он позволит некоторым пользователям взимать плату с подписчиков и предоставлять им доступ к дополнительному контенту.

Ранее сообщалось, что эта функция будет доступна пользователям Twitter, имеющим не менее 10 тысяч подписчиков, которые опубликовали не менее 25 твитов в течение последних 30 дней и которым исполнилось 18 лет.

В заявлении компания подчеркивает, что 97% прибыли, заработанной с двух новых функций, пользователь будет оставлять себе. Только в том случае, если общая сумма его заработка превысит 50 тысяч долларов, доля Twitter увеличится до 20%.

Пока заявки на тестовое использование новых функций по монетизации микроблогов могут подать жители США. После анализа отзывов участников компания планирует запустить функции в более широком масштабе.