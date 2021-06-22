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СМИ: с вакциной Pfizer может быть связано развитие редкого заболевания крови

ТАСС
53 минуты назад
Вакцина от коронавируса компании Pfizer может увеличивать риск развития у человека редкого заболевания крови - тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП). Об этом сообщила во вторник газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные исследования ученых Института гематологии Медицинского центра "Шамир" в Израиле.
ТТП - аутоиммунное заболевание, которое вызывает образование тромбов в сосудах разных органов человеческого организма. Исследователи института столкнулись с данной проблемой в связи с внезапным ростом случаев заболевания ТТП в стране, отмечает газета. За один месяц было зарегистрировано четыре таких случая по сравнению с прежними 2-3 в среднем за год. Группа медиков обнаружила "хронологическую связь" между вакцинацией пациента и появлением симптомов возникновения редкого недуга. Речь идет как о новых пациентах, так и о тех, у кого болезнь вновь проявилась после долгого периода ремиссии.
В результате группа медиков во главе с Майей Корен-Михович рекомендовала пациентам с ТТП вакцинироваться только со специального разрешения их лечащего врача и затем регулярно проходить обследования.
"Врачи и пациенты должны обратить внимание на клинические симптомы: слабость, неврологические проблемы, кровотечение и боли в груди", - цитирует газета рекомендации группы медиков.
Они также призывают здоровых людей, прошедших вакцинацию, проявлять бдительность и немедленно вызывать врача при обнаружении соответствующих симптомов. Ранняя диагностика и современные методы лечения повысили долю выживших пациентов с ТТП с 10% в прошлом до нынешних 80%.
Наука и техника,Видео,Pfizer,Израиль,
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