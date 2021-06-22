ТТП - аутоиммунное заболевание, которое вызывает образование тромбов в сосудах разных органов человеческого организма. Исследователи института столкнулись с данной проблемой в связи с внезапным ростом случаев заболевания ТТП в стране, отмечает газета. За один месяц было зарегистрировано четыре таких случая по сравнению с прежними 2-3 в среднем за год. Группа медиков обнаружила "хронологическую связь" между вакцинацией пациента и появлением симптомов возникновения редкого недуга. Речь идет как о новых пациентах, так и о тех, у кого болезнь вновь проявилась после долгого периода ремиссии.