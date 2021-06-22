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Космонавты на МКС начали замену «самовара»

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) проводят замену блока раздачи и подогрева воды, сообщил представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса).
Космонавты начали замену «самовара» на МКС
Фото: NASANASA
Блок раздачи и подогрева воды (БРП-М), который называют «самоваром», необходим для раздачи холодного и горячего водоснабжения, применяемого для питья и приготовления пищи, он находится в российском модуле «Звезда», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя РКК «Энергия».
«Экипаж работает по задаче замены блока БРП-М в рамках штатной программы технического обслуживания системы обеспечения жизнедеятельности на борту», – указал собесденик.
В 2018 году на российском сегменте МКС начались проблемы с качеством горячей воды, из-за чего космонавты вынуждены потреблять воду на сегменте США. Позднее удалось установить, что проблемы связаны с «самоваром».
Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,РИА Новости,
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