Космонавты начали замену «самовара» на МКС

Блок раздачи и подогрева воды (БРП-М), который называют «самоваром», необходим для раздачи холодного и горячего водоснабжения, применяемого для питья и приготовления пищи, он находится в российском модуле «Звезда», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя РКК «Энергия».
«Экипаж работает по задаче замены блока БРП-М в рамках штатной программы технического обслуживания системы обеспечения жизнедеятельности на борту», – указал собесденик.
В 2018 году на российском сегменте МКС начались проблемы с качеством горячей воды, из-за чего космонавты вынуждены потреблять воду на сегменте США. Позднее удалось установить, что проблемы связаны с «самоваром».