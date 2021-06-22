40% россиян признались в интернет-зависимости

В ходе опроса 42% россиян признались, что у них есть зависимость от интернета. 11% однозначно уверены, что оказались в плену Сети, 31% — скорее уверены в этом. Отрицают у себя зависимость от цифровых устройств и интернета 58% опрошенных, но однозначно — только 24%. Исследование провёл портал Superjob с 1 по 17 июня 2021 года, в нём поучаствовали 1600 респондентов из 220 населённых пунктов России

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Как показал опрос, женщины чуть чаще мужчин попадают в зависимость от гаджетов и интернета — 43 против 40%. Реже остальных подвержены цифровой зависимости опрошенные старше 45 лет (32%).

Больше половины россиян (54%) никогда сознательно не отказываются от использования интернета. Только каждый пятый (21%) ежедневно на некоторое время устраивает передышку от Сети и гаджетов. Каждый десятый отдыхает раз в неделю, 10% — раз в месяц, ещё 4% — несколько раз в год. Женщины чаще мужчин говорят, что устраивают себе ежедневный цифровой детокс (24 против 18%).

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, что россияне проводят за компьютерами, смартфонами и планшетами в среднем по шесть часов в день. На фоне пандемии «экранное время» российского пользователя увеличилось: с весны 2020 года 43% жителей страны стали чаще использовать цифровые устройства.