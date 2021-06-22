Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма COVID-19

Индийский штамм COVID-19 и его мутации могут быть опасны из-за того, что данный вариант вируса в случае проникновения в клетки окажется устойчивым к антителам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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Он обратил внимание, что вакцина "Спутник V" способна дать очень высокий титр антител, нужных для защиты от известных мутаций.

"Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен - у него другой характер взаимодействия с нашими клетками", - рассказал Гинцбург.

По словам директора учреждения, данный штамм переходит из одной клетки в другую, тем самым образуя многоядерные клетки. В результате штамм оказывается более устойчивым к антителам, циркулирующим в крови и это является "хитростью".