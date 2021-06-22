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Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма COVID-19

Газета.Ru
1 час назад
Индийский штамм COVID-19 и его мутации могут быть опасны из-за того, что данный вариант вируса в случае проникновения в клетки окажется устойчивым к антителам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Гинцбург рассказал о "хитрости" индийского штамма COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он обратил внимание, что вакцина "Спутник V" способна дать очень высокий титр антител, нужных для защиты от известных мутаций.
"Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен - у него другой характер взаимодействия с нашими клетками", - рассказал Гинцбург.
По словам директора учреждения, данный штамм переходит из одной клетки в другую, тем самым образуя многоядерные клетки. В результате штамм оказывается более устойчивым к антителам, циркулирующим в крови и это является "хитростью".
Накануне вирусолог Александр Бутенко объяснил, почему "Спутник V" действует на индийские штаммы коронавирусной инфекции. Специалист пояснил, что на данный момент не появилось такой мутации, которая бы нивелировала действие вакцины.
Наука и техника,Александр Бутенко,
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