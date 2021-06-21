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Астрономы открыли на Венере возможные следы тектонических процессов

ТАСС
48 минут назад
Планетологи обнаружили на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры, которые указывают на возможное существование тектонических процессов в ее недрах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба университета Северной Каролины со ссылкой на статью в журнале PNAS.
На Венере открыли возможные следы тектонических процессов
Фото: ReutersReuters
"Мы обнаружили на Венере ранее неизвестный тип тектонических деформаций, которые были порождены некими процессами в мантии планеты подобно тому, как это происходит на Земле. До этого мы не находили следов существования потоков материи внутри мантии Венеры", - заявил доцент университета Северной Каролины в Роли (США) Пол Бирн, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
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Венера возникла в почти тех же условиях и точке, что и Земля, однако она разительно отличается по облику и устройству от нашей планеты. В настоящее время на ней практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до 462 градусов Цельсия, а почти плоская поверхность покрыта следами относительно недавних извержений вулканов.
В далеком прошлом, как показывают простые компьютерные модели климата Венеры, она должна была быть похожей на Землю и обладать большими запасами воды и относительно мягким климатом. Многие ученые предполагают, что впоследствии Венера превратилась в адский мир из-за отсутствия тектонических процессов, играющих важную роль в круговороте углекислого газа на нашей планете.

Новый облик Венеры

Бирн и его коллеги выяснили, что тектонические процессы на Венере могут существовать и сегодня. Они пришли к такому выводу, анализируя снимки, которые были получены при помощи радаров американского зонда "Магеллан", который изучал вторую планету Солнечной системы в промежутке между маем 1989 года и октябрем 1994 года. Планетологи воспользовались этими снимками для изучения того, как выглядят подножия некоторых крупных вулканов, пробуждавшихся в недавнем прошлом.
Анализируя эти снимки, Бирн и его команда обнаружили необычные структуры, напоминавшие по своему облику торосы, нагромождения обломков льда, периодически возникающие на поверхности земных озер или морей в результате сжатия их ледового покрова. В свою очередь, на Венере эти структуры возникли в результате деформации застывших потоков вулканической лавы.
Подобное открытие сильно удивило ученых, так как оно указывает на то, что предположительно неподвижная кора Венеры в недавнем прошлом сжималась или растягивалась. Что еще интереснее, планетологам удалось найти сразу несколько подобных "лавовых торосов" в самых разных регионах планеты, что говорит о глобальном характере тех процессов, которые вызывали деформацию выбросов вулканов.
Наиболее вероятным источником этих деформаций, как показали последующие расчеты Бирна и его коллег, выступают некие формы тектонических процессов в недрах Венеры, связанные с формированием потоков горячей материи в ее мантии. Точная природа этого круговорота пород пока не известна, однако планетологи надеются, что зонды, которые будут в ближайшие годы отправлены к Венере "Роскосмосом", NASA и ЕКА, помогут им разрешить эту загадку.
Наука и техника,Роскосмос,NASA,Соединенные Штаты,
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