Ученые из Оксфордского университета объяснили потерю обоняния при заражении коронавирусом разрушением мозга, сообщает РИА «Новости».

«Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», - рассказали ученые в исследовании, опубликованном на портале препринтов medRxiv.

Специалисты проанализировали данные обследований 394 человек, перенесших коронавирус с октября 2020-го по январь 2021 года. МРТ им делали как до заражения, так и после.

Результаты сравнили с обследованиями контрольной группы из 388 человек, не болевших COVID-19. При этом учитывались такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.

Ученые также сопоставили данные госпитализированных и переболевших дома пациентов с COVID-19. У тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионах гиппокампа – областях, связанных с памятью и формированием эмоций.

Специалисты рекомендуют переболевшим коронавирусом не пренебрегать своевременными обследованиями, чтобы не допустить серьезные поражения мозга.