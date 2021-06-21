В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Найдена причина потери обоняния при COVID

Вероника Полынина
50 минут назад
Ученые из Оксфордского университета объяснили потерю обоняния при заражении коронавирусом разрушением мозга, сообщает РИА «Новости».
«Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», - рассказали ученые в исследовании, опубликованном на портале препринтов medRxiv.
Специалисты проанализировали данные обследований 394 человек, перенесших коронавирус с октября 2020-го по январь 2021 года. МРТ им делали как до заражения, так и после.
Результаты сравнили с обследованиями контрольной группы из 388 человек, не болевших COVID-19. При этом учитывались такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.
Ученые также сопоставили данные госпитализированных и переболевших дома пациентов с COVID-19. У тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионах гиппокампа – областях, связанных с памятью и формированием эмоций.
Специалисты рекомендуют переболевшим коронавирусом не пренебрегать своевременными обследованиями, чтобы не допустить серьезные поражения мозга.
Ранее индийский инфекционист Абдул Гафур назвал основные симптомы, характерные для «дельта»-штамма коронавируса. В их число вошла диарея, тромбы, провоцирующие гангрену, нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.
Наука и техника,Видео,РИА Новости,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители