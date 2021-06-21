В Калмыкии разработали сеялку для борьбы с пустынями

У вуза есть опытное мини-поле и 2,5 гектара семенного участка, и университет в сотрудничестве с калмыцким НИИ сельского хозяйства работает над проектом создания промышленного семеноводства кормовых растений, к которым относятся терескен и прутняк. Но искусственно выращивать эти растения до сих пор было сложно.