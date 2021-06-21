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Самый дорогой айфон резко подешевел в России

РИА "ФедералПресс"иещё 1
2 часа назад
Стоимость самого актуального флагмана Apple снизилась на 23 %. Об этом сообщает экспертный проект Hi-Tech Mail.ru.
iPhone 12 Pro подешевел на четверть
Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / globallookpress.comStanislav Kogiku / Keystone Press Agency / globallookpress.com
«Iphone 12 Pro оказался в дефиците, поэтому цена на него долго не снижалась, но уже сейчас его можно найти за 77 тысяч рублей», – говорится в сообщении.
iPhone 12 Pro появился на рынке в ноябре 2020 года. На старте продаж его стоимость начиналась от 100 тысяч рублей. У флагмана Apple три мощные камеры, лидар, стальной корпус и OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. iPhone 12 Pro работает на мощном процессоре Apple A14 Bionic, соощает Hi-Tech Mail.ru.
Ранее «ФедералПресс» писал, российский бренд выпустил патриотичную версию iPhone 12. Стоимость такого смартфона составляет более одного миллиона рублей.
Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,ФедералПресс,Россия,
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