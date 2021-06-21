iPhone 12 Pro подешевел на четверть

iPhone 12 Pro появился на рынке в ноябре 2020 года. На старте продаж его стоимость начиналась от 100 тысяч рублей. У флагмана Apple три мощные камеры, лидар, стальной корпус и OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма. iPhone 12 Pro работает на мощном процессоре Apple A14 Bionic, соощает Hi-Tech Mail.ru.