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В России создали устройство для сбора внеземных предметов

Ferra.ru
1 час назад
Как стало известно, российские инженеры разработали интересное устройство. С его помощью можно будет герметично собирать материалы наноразмеров и внеземного характера в космосе.
В России создали аппарат для сбора внеземных предметов
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Разработкой инструмента занимались специалисты Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина, пишет ТАСС. Само изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА).
При этом его главное предназначение — поиск и сбор наноразмерных объектов внеземного происхождения, которые скопились в космических пылевых структурах, рассказали создатели.
Конструкция устройства вполне понятная и обывателю. Оно состоит из ленты с установленными на ней солнечными батареями и микроконтейнерами. Верхняя и нижняя часть аппарата включают в себя шины для создания электрического поля — именно оно и притягивает даже наноразмерные объекты.
Наука и техника,ИТАР-ТАСС,Россия,
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