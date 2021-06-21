В России создали аппарат для сбора внеземных предметов

Как стало известно, российские инженеры разработали интересное устройство. С его помощью можно будет герметично собирать материалы наноразмеров и внеземного характера в космосе.

При этом его главное предназначение — поиск и сбор наноразмерных объектов внеземного происхождения, которые скопились в космических пылевых структурах, рассказали создатели.

Конструкция устройства вполне понятная и обывателю. Оно состоит из ленты с установленными на ней солнечными батареями и микроконтейнерами. Верхняя и нижняя часть аппарата включают в себя шины для создания электрического поля — именно оно и притягивает даже наноразмерные объекты.