Ученые нашли неожиданный способ резко ускорить лечение COVID-19

Британские ученые обнаружили способ значительно сократить срок лечения коронавирусной инфекции с помощью распространенного лекарства от астмы. Об этом пишет
The Telegraph.
Широко известное средство, применяемое при лечении бронхиальной астмы, оказалось эффективным и против симптомов COVID-19, сообщает британское издание со ссылкой на результаты исследования ученых из Оксфордского университета.
Речь идет о применяемом в ходе процедуры ингаляции препарате под названием будесонид (budesonid). Он обладает выраженным местным противовоспалительным и противоаллергическим действием. Применяется для терапии не только астматических проявлений, но и при лечении хронической обструктивной болезни легких.
Исследователи установили, что ингаляции будесонида позволяют сократить время лечения коронавируса, в среднем, на три дня.
«Министерство продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — цитирует газета замминистра здравоохранения Британии Джо Черчилль.
Сообщается, что врачи рекомендуют использовать будесонид индивидуально для каждого случая заболевания коронавирусом. Отмечается также, что он пригоден для применения против COVID-19 и в домашних условиях.