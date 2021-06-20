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Ученые нашли неожиданный способ резко ускорить лечение COVID-19

Елена Прошина
3 часа назад
Британские ученые обнаружили способ значительно сократить срок лечения коронавирусной инфекции с помощью распространенного лекарства от астмы. Об этом пишет The Telegraph.
Ученые нашли неожиданный способ резко ускорить лечение COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Широко известное средство, применяемое при лечении бронхиальной астмы, оказалось эффективным и против симптомов COVID-19, сообщает британское издание со ссылкой на результаты исследования ученых из Оксфордского университета.
Речь идет о применяемом в ходе процедуры ингаляции препарате под названием будесонид (budesonid). Он обладает выраженным местным противовоспалительным и противоаллергическим действием. Применяется для терапии не только астматических проявлений, но и при лечении хронической обструктивной болезни легких.
Исследователи установили, что ингаляции будесонида позволяют сократить время лечения коронавируса, в среднем, на три дня.
«Министерство продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — цитирует газета замминистра здравоохранения Британии Джо Черчилль.
Сообщается, что врачи рекомендуют использовать будесонид индивидуально для каждого случая заболевания коронавирусом. Отмечается также, что он пригоден для применения против COVID-19 и в домашних условиях.
Наука и техника,Daily Telegraph,
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