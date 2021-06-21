В Индии выявлен новый штамм коронавирусной инфекции

Новый штамм коронавирусной инфекции был выявлен у пациентов в индийском штате Махараджа. Об этом 20 июня сообщил телеканалу India TV глава управления медицинского образования и исследований доктор Т. П. Лахан.

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Штамм получил название «дельта плюс» (B.1.617.2.1), он был выделен у 20 пациентов в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири. По словам доктора Т. П. Лахан, специалисты собрали нужный материал, отправили на анализ и сейчас ожидают результата.

Пять из 20 случаев заражения новым штаммом были выявлены в портовом городе Ратнагири, у двух инфицированных не наблюдалось никаких симптомов. Чтобы сдержать распространение новой мутации коронавируса, власти создали зоны сдерживания и опечатали районы, где был найден новый штамм инфекции.