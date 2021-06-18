Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс в пятницу в 10:07 по местному времени (20:07 мск) из муниципального аэропорта в Рентоне недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.