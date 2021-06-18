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Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс

ТАСС
1 час назад
Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс в пятницу в 10:07 по местному времени (20:07 мск) из муниципального аэропорта в Рентоне недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Прежде чем самолет войдет в эксплуатацию в 2023 году, его ожидает прохождение продолжительных испытаний и сертификаций.
Наука и техника,Boeing,
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