В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Роскомндазор запретил использование в России нескольких VPN-сервисов

Lenta.ru
2 часа назад
Роскомнадзор запретил использование в России нескольких VPN-сервисов, в список теперь входят VyprVPN и Opera VPN, сообщают «Известия». Регулятор начал ограничивать доступ к этим сервисам, так как они дают возможность заходить на заблокированные на территории России сайты.
Роскомндазор ввел запрет на VPN
Фото: ТАССТАСС
Блокировка начала проводиться днем 17 июня. Отмечается, что таким образом ведомство принимает меры по борьбе с обходом заблокированных сайтов, содержащих порнографию, а также суицидальный и пропагандирующий наркотики контент.
При этом в Роскомнадзоре пообещали, что их действия не повлияют на работу компаний, которые используют легальные VPN. В «белые списки» включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний.
Opera VPN работает внутри браузера одноименной компании, в магазине приложений Play Market его скачали более 100 миллионов раз. У второго сервиса, попавшего под блокировку, более миллиона скачиваний на смартфонах с Android. В AppStore у сервисов меньше загрузок: меньше пяти тысяч у Opera VPN, 20 тысяч у VyprVPN.
Наука и техника,Роскомнадзор,газета "Известия",Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители