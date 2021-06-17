Роскомндазор ввел запрет на VPN

Роскомнадзор
запретил использование в России
нескольких VPN-сервисов, в список теперь входят VyprVPN и Opera VPN, сообщают «Известия». Регулятор начал ограничивать доступ к этим сервисам, так как они дают возможность заходить на заблокированные на территории России сайты.
Блокировка начала проводиться днем 17 июня. Отмечается, что таким образом ведомство принимает меры по борьбе с обходом заблокированных сайтов, содержащих порнографию, а также суицидальный и пропагандирующий наркотики контент.
При этом в Роскомнадзоре пообещали, что их действия не повлияют на работу компаний, которые используют легальные VPN. В «белые списки» включено более 200 технологических процессов 130 российских компаний.
Opera VPN работает внутри браузера одноименной компании, в магазине приложений Play Market его скачали более 100 миллионов раз. У второго сервиса, попавшего под блокировку, более миллиона скачиваний на смартфонах с Android. В AppStore у сервисов меньше загрузок: меньше пяти тысяч у Opera VPN, 20 тысяч у VyprVPN.