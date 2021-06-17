В погоне за "Гонцом": Три страны заинтересовались российской системой

Три страны проявили интерес к российской спутниковой системе "Гонец", в том числе разместив приемо-передающие станции на своей территории. Об этом на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 сообщил ТАСС генеральный директор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков

"Китай, Румыния и одна из стран Южной Америки в ходе GLEX-2021 проявили интерес к спутниковой системе "Гонец". Они заинтересовались не только сервисами, но и техническими возможностями, в том числе установкой приемо-передающих станций на своей территории", - отметил он.

По словам гендиректора компании, с ними и другими участниками конференции также обсуждались вопросы частотного регулирования.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

Систему спутниковой связи "Гонец" планируют развивать и запустят еще девять космических аппаратов в ближайшие два года. Об этом сообщил руководитель дирекции применения спутниковых систем АО "Спутниковая система "Гонец" Максим Диордиев на конгрессе "Сфера" в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.

"Мы не будем дожидаться системы "Гонец-2.0", мы продолжим развитие до 2025 года и на ближайший год-два запланирован еще запуск новых девяти космических аппаратов, которые уже готовы к запуску", - заявил он.

В то же время, по словам Диордиева, к 2025 году будет создана система "Гонец-2.0" из 28 аппаратов, которая позволит впервые в России иметь отечественную голосовую спутниковую связь.

В 2019 году генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы со спутниками нового поколения "Гонец", которая будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Новый "Гонец" будет предоставлять услуги мобильный спутниковой связи. Развертывание системы планируется начать с 2025 года, орбитальная группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет "Союз-2".

Программа глобальной спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена на рассмотрение в правительство, сообщил первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич

"Я думаю, что в этом месяце будет внесена подпрограмма "Сфера" в правительство и тогда мы сможем уже начать наше движение все вместе", - цитирует Урличича на Международном навигационном форуме "Интерфакс".

Cтоимость программы глобальной спутниковой системы "Сфера" составит 800 миллиардов рублей. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, 500 миллиардов рублей затрат на программу приходится на частные инвестиции.

Ранее Урличич сообщал, что госкорпорация в рамках проекта глобальной связи "Сфера" займется созданием "интернета вещей" в космосе. Первые аппараты-демонстраторы данной технологии появятся в 2022 году.

Проект "Сфера" предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb SpaceX . В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.