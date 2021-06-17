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«Шэньчжоу-12» состыковался с основным отсеком китайской орбитальной станции

Мир24
49 минут назад
Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами состыковался с основным отсеком китайской орбитальной станции, передает «МИР 24».
«Шэньчжоу-12» состыковался с основным отсеком китайской орбитальной станции
Фото: ТАССТАСС
Китайские космонавты проведут на станции «Тяньгун» три месяца. В плане экспедиции – техобслуживание модуля, тестирование системы утилизации и жизнеобеспечения, пополнение запасов и материалов, проверка возможности выхода в открытый космос.
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