Космонавтов начнут отправлять в космос без селезенок

Еще в декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков заявил, что радиация является основным препятствием для пилотируемого полета на Марс. Ученые изучают, можно ли приспособить к ней космонавтов. В частности, перед полетом предлагается заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.