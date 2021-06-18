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Космонавтов предложили отправлять в дальний космос без селезенок

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
21 минуту назад
Ученые из России и США изучают необходимость удаления селезенки у космонавтов, которые должны отправиться в дальний полет, предполагается, что это позволит снизить радиационное поражение, сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
Космонавтов начнут отправлять в космос без селезенок
Фото: РоскосмосРоскосмос
Селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение.
«Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос», – передает его слова РИА «Новости».
Еще в декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков заявил, что радиация является основным препятствием для пилотируемого полета на Марс. Ученые изучают, можно ли приспособить к ней космонавтов. В частности, перед полетом предлагается заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник.
Наука и техника,Ситуация в мире,Олег Орлов,РАН,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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