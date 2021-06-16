Камеры наблюдения по всей России объединят в единую систему

Платформа объединит в единый контур системы видеонаблюдения во всех городах страны. На её разработку и установку камер планируется выделить 250 млрд рублей за пять лет.

Эксперты уже оценили инициативу правительства. По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, логику государства в данном случае понять можно. Но в случае взлома или другой утечки данных мошенники могут получить доступ к очень чувствительной информации.