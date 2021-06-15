Хакеры атаковали правительственную инфраструктуру Польши

11 июня Великобритания обвинила
Россию в пособничестве кибератакам и призвала «Большую семерку» единогласно выступить против подобных деяний. С таким заявлением выступил глава британского МИД
Доминик Рааб, Он подчеркнул, что кибератаки противоречат нормам международного права. «Они наносят большой ущерб, некоторые из них совершаются ради чистого воровства или наживы, другие — только для того, чтобы посеять хаос», — отметил глава британского МИД
. Дипломат также подчеркнул, что хакерские атаки на больницы, школы и ключевые объекты инфраструктуры являются недопустимыми.