Nokia выпустила два кнопочных 4G-телефона

Компания HMD Global, дом для телефонов и аксессуаров Nokia, представляет два новых кнопочных телефона – Nokia 105 4G и Nokia 110 4G. Это самые доступные телефоны под брендом Nokia с поддержкой технологий 4G. Отличительная особенность обеих новинок — передача голоса высокой четкости в сетях 4G VoLTE.

«За годы лидерства на рынке кнопочных телефонов мы многое узнали о потребностях людей, которые ежедневно пользуются мобильной связью. Сейчас очень важно думать о будущем и предусмотреть возможность подключения к сетям 4G. Наши новые телефоны по-настоящему доступны и при этом дают людям возможность постоянно общаться с семьей и друзьями. Nokia 105 4G — классический телефон, отличающийся надежностью и долгим временем работы батареи. В свою очередь, Nokia 110 4G — доступный телефон для людей, желающих пользоваться отличными функциями» - Флориан Зайхе, глава компании HMD Global.

Nokia 105 4G

Нет ничего важнее общения с семьей и друзьями, и Nokia 105 4G делает его более комфортным. Благодаря подключению к сети 4G VoLTE собеседника отлично слышно — словно вы находитесь в одной комнате. Заряда батареи 1020 мАч хватит на долгие часы разговоров.

С Nokia 105 4G вы можете не только звонить, но и слушать FM-радио, а также играть в игры и пользоваться фонариком и интернетом 4G при необходимости. Пользоваться телефоном легко и приятно — предусмотрено увеличенное меню и шрифты, а также функция «Прочти»[3], проговаривающая тексты на экране и ваши действия.

При всех своих достоинствах Nokia 105 4G — это компактный телефон, который легко помещается в карман. Доступны три привлекательных цвета на выбор: черный, синий и красный.

Nokia 110 4G

Nokia 110 4G — яркий классический телефон, с которым у вас появится возможность пользоваться услугами передачи голоса высокой четкости в сети 4G 4G VoLTE. Кроме того, вам будут доступны полезные функции: камера, фонарик, классические игры, интернет, FM-радио (работает с наушниками и без), видеоплеер, а также MP3-плеер и поддержка карт памяти MicroSD объемом до 32 ГБ для хранения вашей любимой музыки.

При этом вам не придется привыкать к новому телефону — увеличенное меню и шрифты отлично видно, а функция «Прочти» проговаривает тексты на экране и ваши действия. Батарея Nokia 110 4G емкостью 1020 мАч рассчитана на долгие разговоры, а долговечный корпус не потеряет привлекательности со временем.

Nokia 110 4G доступна в трех стильных цветах — желтый, бирюзовый и черный. С вашим новым телефоном вы всегда будете в центре внимания.

Цены и даты начала продаж

Телефон Nokia 105 4G доступен для предзаказа в черном, синем и красном цветах по цене 2690 рублей в фирменном интернет-магазине и розничных сетях партнеров.