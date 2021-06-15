YouTube изменит рекламную политику

Как стало известно, команда YouTube решила серьёзно изменить свою рекламную политику внутри сервиса. Теперь через верхний баннер — самое «лакомое» рекламное место — нельзя продвигать алкоголь и политику.

Отметим, что верхний рекламный баннер — это одно из первых мест, которые замечают пользователи, попавшие на YouTube. В связи с этим несложно догадаться, что отказ сервиса от рекламы вышеописанных товаров и услуг сделает площадку ещё более подходящей для просмотра пользователями совершенно разных возрастных групп.