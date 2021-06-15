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YouTube отказался размещать рекламу алкоголя и политики в самом видном месте

Ferra.ru
2 часа назад
Как стало известно, команда YouTube решила серьёзно изменить свою рекламную политику внутри сервиса. Теперь через верхний баннер — самое «лакомое» рекламное место — нельзя продвигать алкоголь и политику.
YouTube изменит рекламную политику
Фото: ReutersReuters
Вместе с ними в «стоп-лист» попали такие темы как азартные игры и рецептурные лекарства. По словам представителя Google, такое решение было связано с желанием компании «улучшить впечатления пользователей», пишет The Verge.
Отметим, что верхний рекламный баннер — это одно из первых мест, которые замечают пользователи, попавшие на YouTube. В связи с этим несложно догадаться, что отказ сервиса от рекламы вышеописанных товаров и услуг сделает площадку ещё более подходящей для просмотра пользователями совершенно разных возрастных групп.
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