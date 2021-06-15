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В Google Photo появились долгожданные закрытые папки

runews24.ru
2 часа назад
В Google Photo стало возможным хранить фотографии в закрытых папках. Это нововведение было анонсировано на конференции Google в прошлом месяце.
В Google Photo появились закрытые папки
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что закрытые папки будут надежно защищены паролем. А значит вероятность, что до них доберутся недоброжелатели, минимальна.
Пока обновление Google Photo доступно только пользователям смартфонов Pixel. Им на электронную почту поступит уведомление о новой функции, после чего ее можно будет активировать.
Планируется, что в скором времени новая функция станет доступна и владельцам смартфонов на Android.
Наука и техника,Google,
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