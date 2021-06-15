В Google Photo появились закрытые папки

Google Photo стало возможным хранить фотографии в закрытых папках. Это нововведение было анонсировано на конференции Google в прошлом месяце.

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Отмечается, что закрытые папки будут надежно защищены паролем. А значит вероятность, что до них доберутся недоброжелатели, минимальна.

Пока обновление Google Photo доступно только пользователям смартфонов Pixel. Им на электронную почту поступит уведомление о новой функции, после чего ее можно будет активировать.