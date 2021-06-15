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Санкции США помешали изготовлению Россией спутника для Анголы

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Из-за санкций США России, возможно, придется переделывать спутник связи AngoSat-2 для Анголы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
США помешали изготовлению Россией спутника для Анголы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как пояснил источник РИА «Новости», США запретили европейской компании Airbus поставку в Россию «модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием». Запрет объясняется «наличием в нем американской электронной компонентной базы». Из-за действий США требуется пересмотр схемотехнических решений и согласование с заказчиком.
Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.
Наука и техника,Технологии,Airbus,Роскосмос,РИА Новости,Россия,Ангола,Соединенные Штаты,
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