В iPhone 12 нашли возможность установки второй сим-карты

Китайская версия слота почти не отличается от западной и по этой причине он может быть спокойно использован вместо того, что был установлен изначально. Процедура не сложная и требует только набора для "вскрытия" смартфона и, собственно, саму деталь, которая стоит меньше 10 долларов. После замены смартфон автоматически назначит IMEI eSIM на установленную сим-карту.