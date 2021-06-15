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В iPhone 12 обнаружили скрытую возможность установки второй сим-карты

Ferra.ru
45 минут назад
Блогер Хью Джеффрис в своем видео продемонстрировал процедуру замены слота сим-карты на китайский аналог, поддерживающий работу сразу двух сим-карт.
В iPhone 12 нашли возможность установки второй сим-карты
Фото: ReutersReuters
Китайская версия слота почти не отличается от западной и по этой причине он может быть спокойно использован вместо того, что был установлен изначально. Процедура не сложная и требует только набора для "вскрытия" смартфона и, собственно, саму деталь, которая стоит меньше 10 долларов. После замены смартфон автоматически назначит IMEI eSIM на установленную сим-карту.
кадр видео
iPhone 12 не первый среди относительно новых смартфонов Apple, в котором удалось безболезненно заменить слот для сим-карты на более функциональный. Подобную процедуру уже проделывали с iPhone 11 и XR.
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