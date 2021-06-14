Ученый предупредил об угрозе «конца всей жизни» на Земле

На Земле может наступить «конец всей жизни» в результате контакта человеческой цивилизации с инопланетянами. По этой причине люди не должны даже пытаться установить с ними контакт. Такая точка зрения излагается в статье , опубликованной в Washington Post.

Фото: ГК "Роскосмос" ГК "Роскосмос"

«Скорее всего, мы все должны быть благодарны за то, что у нас еще нет никаких доказательств контакта с инопланетными цивилизациями. Попытки связаться с инопланетянами, если они существуют, могут быть чрезвычайно опасны для нас», - считает ее автор, физик Марк Бьюкенен.

Он сравнивает возможную встречу земной цивилизации и инопланетян с прибытием Христофора Колумба в Северную Америку. Тогда более древняя, но менее технологически продвинутая цивилизация индейцев оказалась уязвимой перед европейскими "пришельцами".

Ссылаясь на относительно молодой возраст нашей галактики, Бьюкенен утверждает, что мы окажемся более примитивной цивилизацией на фоне жителей галактик и планет, которые старше нашей на миллионы лет.

В публикации приводится и альтернативная точка зрения на проблему внеземного контакта. Ее высказывает Дуглас Вакоч , американский астробиолог, психолог и президент METI International - организации, ставящей своей целью установить связь с иными цивилизациями.