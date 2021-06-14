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В Роспотребнадзоре назвали основных переносчиков новых штаммов COVID-19

News.ruиещё 4
2 часа назад
Переносчиками и распространителями новых штаммов коронавируса чаще всего является молодёжь. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Основным переносчиком COVID-19 оказалась молодежь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам Пшеничной, в настоящее время клинические проявления COVID-19 несколько изменились, но в целом остаются в рамках известного спектра симптомов ОРВИ. Эти симптомы встречаются преимущественно у молодёжи.
[Молодёжь] в большинстве своем переносит заболевание легче, но, вместе с тем, является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения, — сказала представитель Роспотребнадзора.
Ранее Наталья Пшеничная рассказала о том, что индийскому штамму коронавируса свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта.
Наука и техника,Общество,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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