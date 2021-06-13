Место для полёта в космос с богатейшим человеком мира продали за $28 млн

Компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом , продала на онлайн-аукционе один билет в космос на космическом корабле New Shepard. Он ушёл с молотка за $28 млн. Всего в торгах поучаствовали более 7500 человек. Счастливчик в июле полетит в космическое пространство вместе с богатейшим человеком мира и его братом.

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Об итогах аукциона рассказала пресс-служба Blue Origin. В онлайн-мероприятии приняли участие 7600 человек из 159 стран. Имя победителя назовут через несколько недель. Вырученные деньги направят в фонд Club for the Future, который Blue Origin учредила в 2019 году. Организация стремится привлечь интерес будущих поколений к изучению наук, технологий, инженерии, математики и освоению космоса.

Космическое путешествие должно состояться 20 июля 2021 года. Автономный полёт пассажиров на расстояние 100 км над Землёй совершит космический корабль New Shepard, созданный Blue Origin. Аппарат рассчитан на перевозку шести пассажиров — в нём шесть смотровых окон, которые в три раза больше, чем на самолёте Boeing 747. New Shepard полетит в суборбитальное пространство, а затем вернётся назад. Пассажиры смогут ощутить невесомость и увидеть кривизну Земли.

В 2018 году источники Reuters сообщали , что стоимость полёта на корабле New Shepard составит от $200 000 до $300 000.

В начале июня «Секрет» писал , что в полёт решил отправиться сам Джефф Безос. По данным Forbes Real-Time, бизнесмен занимает второе место ($193,4 млрд) в списке самых богатых людей мира, а вот Bloomberg Billionaire Index поставил миллиардера на первую строчку в своём рейтинге ($194 млрд). Вместе с Безосом полетит и его брат Марк.