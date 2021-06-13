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«До астероидов и Юпитера»: Китай рассказал об амбициозных планах на космос

News.ru
1 час назад
Китай стоит весьма амбициозные планы на развитие своей космической программы. Как сообщил официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сю Хунлан (Xu Hongliang) изданию China Daily, речь идёт в том числе об исследовании астероидов и системы Юпитера, сборе образцов на Марсе и изучении полярного региона Луны.
Китай строит амбициозные планы на космос
Фото: pixabaypixabay
Примерно в 2025 году Китай планирует запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы за одну миссию. А вернуть образцы с Марса и организовать миссию по исследованию системы Юпитера Пекин хочет ближе к 2030 году.
Кроме того лунные зонды Change-6 и Change-7 в ближайшие пять лет отправятся на спутник Земли для изучения окружающей среды и ресурсов и сбора образцов полярного региона.
К концу 2022 года Китай завершит строительство своей космической станции, на которой астронавты смогут оставаться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов.
По словам Сю Хунлана, главная задача руководства космической программы страны в координации науки и разработке космических технологий. При этом оно должно соблюдать принципы финансовой доступности для каждого проекта.
Ранее глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон выразил надежду, что США и России удастся сохранить рабочие отношения в дальнейшем. Он считает сотрудничество с Москвой уникальным и исключительным.
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