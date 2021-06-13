Китай строит амбициозные планы на космос

Китай стоит весьма амбициозные планы на развитие своей космической программы. Как сообщил официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сю Хунлан (Xu Hongliang) изданию China Daily, речь идёт в том числе об исследовании астероидов и системы Юпитера, сборе образцов на Марсе и изучении полярного региона Луны.

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Примерно в 2025 году Китай планирует запустить зонд для сбора образцов с околоземного астероида и исследования кометы за одну миссию. А вернуть образцы с Марса и организовать миссию по исследованию системы Юпитера Пекин хочет ближе к 2030 году.

Кроме того лунные зонды Change-6 и Change-7 в ближайшие пять лет отправятся на спутник Земли для изучения окружающей среды и ресурсов и сбора образцов полярного региона.

К концу 2022 года Китай завершит строительство своей космической станции, на которой астронавты смогут оставаться в течение длительного времени для проведения научных экспериментов.

По словам Сю Хунлана, главная задача руководства космической программы страны в координации науки и разработке космических технологий. При этом оно должно соблюдать принципы финансовой доступности для каждого проекта.