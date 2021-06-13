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На Земле нашли новую популяцию вымирающих синих китов

Газета.Ru
14 минут назад
В Индийском океане исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую популяцию вымирающих синих китов, сообщает РЕН.ТВ.
На Земле нашли новую популяцию вымирающих синих китов
Фото: ReutersReuters
"Мы обнаружили целую новую группу карликовых синих китов прямо посреди Индийского океана. Мы не знаем, сколько китов в этой группе, но подозреваем, что их много, по огромному количеству звуков, которые мы слышим", - рассказала старший автор исследования, профессор Трейси Роджерс.
Австралийские ученые отмечают, что смогли обнаружить эту популяцию благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).
В океанографических исследованиях этой организации ученые обнаружили "песню" китов - очень сильный звуковой сигнал, который можно услышать на расстоянии до 500 километров. Эти "песни" не были зарегистрированы ранее, что дает ученым основание полагать, что в Индийском океане появилась новая популяция.
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