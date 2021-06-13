На Земле нашли новую популяцию вымирающих синих китов

В океанографических исследованиях этой организации ученые обнаружили "песню" китов - очень сильный звуковой сигнал, который можно услышать на расстоянии до 500 километров. Эти "песни" не были зарегистрированы ранее, что дает ученым основание полагать, что в Индийском океане появилась новая популяция.