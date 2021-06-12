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Китай запустил 4 исследовательских спутника в космос

Газета.Ru
1 час назад
КНР успешно вывела на орбиту четыре спутниковых аппарата с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди» (CZ-2D), сообщает сайт 360tv.ru.
Китай запустил 4 исследовательских спутника в космос
Фото: ReutersReuters
Запуск прошел в 11:03 (06:03 по московскому времени) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). На орбиту запустили спутник «Бэйцзин-3» и три микроспутника: «Янван-1», Хайсы-2», «Тайкун шиянь-1».
«Бэйцзин-3» — коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли. Его будут использовать для мониторинга ресурсов, состояния окружающей среды, а также предупреждения стихийных бедствий и городского управления. Аппарат «Хайсы-2» принадлежит Сямэньскому университет. Он предназначен для исследования экологического состояния шельфовых и прибрежных зон.
«Янван-1» владеет компания «Шэньчжэнь циюань тайкун кэцзи». Микроспутник будут использовать для поиска малых планет и астероидов, а также их исследования. «Тайкун шиянь-1» — собственность Университета аэрокосмических технологий. Его задействуют в образовательных целях.
Наука и техника,Китай,
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