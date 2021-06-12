Китай запустил 4 исследовательских спутника в космос

КНР успешно вывела на орбиту четыре спутниковых аппарата с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди» (CZ-2D), сообщает сайт 360tv.ru.

Фото: Reuters Reuters

Запуск прошел в 11:03 (06:03 по московскому времени) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). На орбиту запустили спутник «Бэйцзин-3» и три микроспутника: «Янван-1», Хайсы-2», «Тайкун шиянь-1».

«Бэйцзин-3» — коммерческий спутник дистанционного зондирования Земли. Его будут использовать для мониторинга ресурсов, состояния окружающей среды, а также предупреждения стихийных бедствий и городского управления. Аппарат «Хайсы-2» принадлежит Сямэньскому университет. Он предназначен для исследования экологического состояния шельфовых и прибрежных зон.